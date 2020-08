Stefano Accorsi papà per la quarta volta, è nato Alberto: l’annuncio nella tenera foto con Bianca Vitali (Di venerdì 28 agosto 2020) Stefano Accorsi è di nuovo papà: sua moglie Bianca Vitali ha dato alla luce il piccolo Alberto, secondogenito per l'attrice e quarto figlio per l'interprete di 1992. Sposati dal 2015, la coppia aveva già accolto il piccolo Lorenzo 3 anni fa. Ora un altro maschietto, nato il 27 agosto: Stefano Accorsi, 49 anni, ha annunciato il lieto evento con una foto su Instagram che lo ritrae insieme alla moglie e al bambino poco dopo il parto. "Benvenuto Alberto" è il commento con cui Stefano Accorsi ha voluto annunciare al pubblico la nuova paternità. https://www.instagram.com/p/CEbDtP0J kA/?utm source=ig embed Solo pochi giorni prima, l'attore aveva ... Leggi su optimagazine

