Stefano Accorsi e Bianca Vitali di nuovo genitori: è nato Alberto (Di venerdì 28 agosto 2020) Gioia immensa per Stefano Accorsi e Bianca Vitalia: è nato il figlio, Alberto, il secondo della coppia e quarto per l’attore, già papà di due bimbi avuti dalla modella francese Laetitia Casta. Sui social, il dolcissimo annuncio accompagnato da due foto che hanno emozionato i fan. Stefano Accorsi e Bianca Vitali. “Benvenuto Alberto!“ Grande gioia per Stefano Accorsi e Bianca Vitali, che hanno annunciato ai fan di essere diventati nuovamente genitori con due dolcissime foto su Instagram. “Benvenuto Alberto!“, ha ... Leggi su thesocialpost

