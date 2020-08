Stefano Accorsi di nuovo papà: è nato Alberto, la foto su Instagram (Di venerdì 28 agosto 2020) Stefano Accorsi è diventato di nuovo papà. L’attore ha annunciato su Instagram la nascita di Alberto, suo quarto figlio, postando una foto in cui stringe la mano del neonato insieme a Bianca Vitali. La modella e l’artista bolognese sono sposati dal 2015 e hanno già un altro figlio, Lorenzo, di tre anni. “Benvenuto Alberto!”, ha scritto Accorsi, pubblicando anche un cuoricino rosso. Nelle foto oltre alle mani dei genitori e del piccolo, si vede anche un selfie fatto in ospedale da Bianca e Stefano. Nello scatto entrambi sorridono felici, stringendo finalmente fra le braccia Alberto. Classe 1971, l’attore ha vissuto in passato una lunga ... Leggi su dilei

