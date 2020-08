Stasera in tv venerdì 28 agosto 2020, programmi e film: Tutti in piedi, Mai fidarsi del mio vicino, Incontro con il passato (Di venerdì 28 agosto 2020) Stasera in tv 28 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Stasera IN TV – Cosa prevede la guida di Stasera in tv 28 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a ... Leggi su tpi

andreabettini : Come ogni venerdì alle 20.45 torna #FUTURO24. Stasera parleremo di tecnologie per i beni culturali. Vi aspettiamo s… - Maria81645501 : RT @CovinoMonica: Speriamo che almeno riuscirà la sorpresa Ozgur...cerco di autoconvincermi...ma so che il palo è alle porte...venerdì ci h… - LuciaMosca1 : (Il film thriller stasera in TV: 'Il Collezionista' venerdì 28 agosto 2020) Segui su: La Notizia -… - Elisabettastef5 : RT @CovinoMonica: Speriamo che almeno riuscirà la sorpresa Ozgur...cerco di autoconvincermi...ma so che il palo è alle porte...venerdì ci h… - Ladyoscar721 : RT @CovinoMonica: Speriamo che almeno riuscirà la sorpresa Ozgur...cerco di autoconvincermi...ma so che il palo è alle porte...venerdì ci h… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera venerdì Sciopero treni, bus, aerei (e avvocati). Domani il venerdì nero Corriere della Sera