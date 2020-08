Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Daisy Ridley: "Dopo il film non ho più avuto offerte di lavoro" (Di venerdì 28 agosto 2020) Daisy Ridley, protagonista dell'ultima trilogia dedicata a Star Wars, ha rivelato di non aver ricevuto molte offerte di lavoro Dopo aver partecipato al franchise, cosa che l'ha obbligata a rallentare la sua carriera. Dopo aver raggiunto la fama grazie al suo ruolo da protagonista nella nuova trilogia di Star Wars, Daisy Ridley ha recentemente raccontato la sua esperienza vissuta subito Dopo la fine dell'ultimo film, un momento particolare in cui la sua carriera è notevolmente rallentata a causa delle pochissime offerte di lavoro ricevute. Nonostante la sua nota celebrità, non è stato tutto semplice ... Leggi su movieplayer

StarWarsIT : Che la forza sia con te, sempre. Vivi tutti i nove film come non hai mai fatto prima con LEGO Star Wars: La saga de… - StarWars_Italia : Il calendario delle uscite disney per il 2023. 4 film Marvel ed 1 Star Wars. - andrea27334266 : Star Wars: Squadrons – Storia per giocatore singolo – Anteprima ufficiale - GameSailors : Star Wars: Squadrons svela il nuovo trailer single player - News - StarWars_Italia : Lego Star Wars: The Skywalker Saga – i dettagli della versione Deluxe -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars L'ultimo libro di Filippo Rossi svela tutti i segreti di Star Wars RovigoOggi.it Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Daisy Ridley: "Dopo il film non ho più avuto offerte di lavoro"

Daisy Ridley, protagonista dell'ultima trilogia dedicata a Star Wars, ha rivelato di non aver ricevuto molte offerte di lavoro dopo aver partecipato al franchise, cosa che l'ha obbligata a rallentare ...

Lego Star Wars: The Skywalker Saga è stato rinviato ma ci regala un nuovo spettacolare trailer gameplay

Lego Star Wars: The Skywalker Saga è stato rinviato, ma abbiamo dato una prima occhiata al suo gameplay in occasione della Gamescom Opening Night Live. Il gioco si è presentato ieri sera all'evento co ...

Daisy Ridley, protagonista dell'ultima trilogia dedicata a Star Wars, ha rivelato di non aver ricevuto molte offerte di lavoro dopo aver partecipato al franchise, cosa che l'ha obbligata a rallentare ...Lego Star Wars: The Skywalker Saga è stato rinviato, ma abbiamo dato una prima occhiata al suo gameplay in occasione della Gamescom Opening Night Live. Il gioco si è presentato ieri sera all'evento co ...