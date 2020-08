Sportitalia - L'Atalanta prova a chiudere per Lasagna, il Napoli resta alla finestra (Di venerdì 28 agosto 2020) Ancora novità riguardo l'attacco del Napoli, con il club che osserva le vicissitudini che si susseguono all'interno del panorama nazionale. Leggi su tuttonapoli

forumJuventus : [Sportitalia] Romero verso l'Atalanta, su Perin c'è il Genoa ?? - napolimagazine : SPORTITALIA - Atalanta in pressing sull'Udinese per Lasagna, Napoli alla finestra - frances18008072 : RT @Luca_Cilli: L'Atalanta va forte su Lasagna offrendo all'Udinese 20 mln. I bianconeri ne chiedono 30. Se dovesse partire Lasagna i friul… - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Atalanta

Tutto Juve

Atalanta, è fatta per il vice Ilicic. In serata il club ha chiuso l’accordo con la Lokomotiv Mosca per Aleksey Miranchuk come comferma Sky Sport. Un affare da 14,5 milioni, mentre non è ancora chiaro ...Ancora novità riguardo l'attacco del Napoli, con il club che osserva le vicissitudini che si susseguono all'interno del panorama nazionale. Ne ha parlato Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficia ...