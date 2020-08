Sportitalia - Koulibaly resta sul mercato, si riparte dopo il week end (Di venerdì 28 agosto 2020) Kalidou Koulibaly resta uno dei nomi in uscita per il Napoli di De Laurentiis: il senegalese è nel mirino del Manchester City che, al momento, è occupato anche nella questione Lionel Messi. Leggi su tuttonapoli

"Koulibaly resta sul mercato: si riparte dopo il weekend". A riferirlo tramite i social network è il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà. Il futuro di Kalidou Koulibaly resta in bilico. Il calc ...Resta ancora in bilico la situazione di Koulibaly che, al momento, continua a lavorare a Castel di Sangro con il Napoli, in attesa di capire quello che sarà il suo futuro. Il Machester City resta la s ...