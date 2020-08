Sportitalia - Il Napoli prenderà due esterni offensivi: in pole Under, Boga dopo le cessioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Il mercato del Napoli resta nel vivo con il club di De Laurentiis impegnato sia nel piazzare alcune cessioni importanti ma anche nel tenere l'attenzione alta per quanto riguarda i prossimi rinforzi per a disposizione di Rino Gattuso. Leggi su tuttonapoli

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Napoli: si tratta #Boga ?? Forte l'interesse per l'esterno offensivo del #Sassuolo da parte d… - tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ???? Primo gol per Victor #Osimhen con la maglia del #Napoli ?? @manuelparlato #Sportitalia… - tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ???? Il saluto di Victor #Osimhen ai tifosi del #Napoli #Sportitalia @sscnapoli - tuttonapoli : Sportitalia - Il Napoli prenderà due esterni offensivi: in pole Under, Boga dopo le cessioni - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Under, accordo totale con il Napoli, ora dipende da Milik-Dzeko -