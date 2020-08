Sparatoria Wisconsin, ecco le fedine penali dei “pacifici manifestanti antirazzisti” rimasti uccisi (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – Si è già attivata – ed è ben oliata – la macchina propagandistica che dipinge le 2 vittime della Sparatoria di Kenosha, uccise dal 17enne Kyle Rittenhouse mentre cercava di difendersi da un’aggressione di massa, come innocenti martiri dell’antirazzismo e antifascismo. Negli ultimi giorni la stampa mainstream e le varie organizzazioni legate al Black lives matter hanno speso le proprie energie descrivendo come irreprensibili e pacifici manifestanti Joseph Rosenbaum, 36 anni, Anthony Huber, 26, e Gaige Grosskreutz, 26 (quest’ultimo è il ragazzo sopravvissuto alla Sparatoria, ferito ad un braccio mentre puntava la propria arma da fuoco in faccia a Rittenhouse); ma basta una attenta osservazione dei video relativi alla Sparatoria – e agli ... Leggi su ilprimatonazionale

Kyle Rittenhouse, 17 anni, paffutello, occhiali e un sorriso incerto. E un fucile semi-automatico in mano. Così lo ritrae una delle foto uscite dal suo account Facebook prima che fossero gli stessi im ...

