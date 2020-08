Sottomarino nucleare russo emerge a sorpresa davanti alle coste dell’Alaska (Di venerdì 28 agosto 2020) Nella mattinata di venerdì 28 agosto sulla superficie del mare davanti alle coste dell’Alaska è apparsa una presenza del tutto insolita: un Sottomarino a propulsione nucleare russo. A renderlo noto è stato l’U.S. Northern Command affermando nel contempo che stanno “monitorando attentamente” la situazione. Secondo i primi rapporti, e secondo le fonti russe, il Sottomarino … Sottomarino nucleare russo emerge a sorpresa davanti alle coste dell’Alaska InsideOver. Leggi su it.insideover

