Sospiro di sollievo per Belen Rodriguez: il tampone è negativo (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Sospiro di sollievo per la showgirl Belen Rodriguez che, in tempi record, ha ricevuto l’esito del tampone per Covid effettuato all’arrivo sull’isola napoletana di Capri, risultando negativa. A darne notizia è stata la stessa Belen, tramite il suo profilo Instagram dove l’argentina ha attestato il “No covid” dopo il rientro in Italia da Ibiza. L'articolo Sospiro di sollievo per Belen Rodriguez: il tampone è negativo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Tiziano Ferro ha confidato ai follower di Instagram il proprio dolore per un lutto che è arrivato dopo giorni di speranza. Sono stati giorni difficili per Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen. I du ...

Covid19, contagio all’ospedale di Avola, “2 pazienti e 2 operatori sanitari positivi” svela il sindaco

Il Covid19 fa la sua apparizione all’ospedale Di Maria di Avola. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Avola, Luca Cannata, durante una diretta sulla sua pagina Facebook. “Si tratta di due pazienti e d ...

