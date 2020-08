Sorrento, tre nuovi positivi: due sono legati ai casi in Sardegna (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Tre nuovi casi positivi al Covid a Sorrento, si tratta di un turista e due proprietari di un appartamento della cittadina costiera, uno di Napoli ed uno di Caserta, entrambi di rientro da un viaggio in Sardegna. Già segnalato per sintomi sospetti l’uomo, in arrivo presso un b&b di Sorrento, è risultato positivo al tampone per coronavirus. Il turista, intento a trascorre le vacanze in Costiera, viaggiava in compagnia di due persone. All’arrivo a Sorrento, i tre sono stati immediatamente condotti in strutture dedicate e sottoposti a tampone, come previsto dal protocollo Penisola sicura, sottoscritto lo scorso giugno dai sei Comuni costieri, Federalberghi, ... Leggi su anteprima24

sorrentopress : Tre nuovi positivi a Sorrento, un turista ed i proprietari di una seconda casa - Blackmamba46 : @esterviola Qui Dublino. Cielo grigio e pioggia, tornata una settimana fa dopo una decina di giorni in Italia. Tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento tre Sorrento. Covid-19: tre positivi. Attivato il protocollo Penisola sicura Positanonews Tre nuovi positivi a Sorrento, un turista ed i proprietari di una seconda casa

Un turista, in arrivo presso un b&b di Sorrento, e due persone, di Napoli e di Caserta, proprietari di un appartamento nella cittadina costiera, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Tut ...

Incubo Covid ad Aversa, ancora un contagio in 24 ore: salgono a 30 i positivi

Nelle ultime 24 ore ad Aversa si è registrato un altro caso di Covid. Le persone positive, dunque, raggiungono quota 30. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alfonso Golia sulla propria pagina Facebook.

Un turista, in arrivo presso un b&b di Sorrento, e due persone, di Napoli e di Caserta, proprietari di un appartamento nella cittadina costiera, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Tut ...Nelle ultime 24 ore ad Aversa si è registrato un altro caso di Covid. Le persone positive, dunque, raggiungono quota 30. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alfonso Golia sulla propria pagina Facebook.