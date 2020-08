Sondaggi Regionali 2020: il centrodestra grande favorito (Di venerdì 28 agosto 2020) Secondo i Sondaggi il centrodestra potrebbe conquistare fino a 5 Regioni su 6.Il dato più interessante riguarda la Toscana storicamente di sinistra Sono le ultime rilevazioni del Tecnè, parlano di un centrodestra dominante per le prossime elezioni Regionali che si terranno il 20 e il 21 settembre. Il centrodestra potrebbe conquistare buona parte del Paese … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

mau13_mau : @EnricoVI2 Obiettivamente sarebbe opportuno che il #m5s si alleasse col #pd per le regionali di #puglia e #marche… - russotweet : RT @Agenzia_Italia: Salvini ottimista sulle regionali. I sondaggi? Li abbiamo sempre rimontati - Stefani12522161 : RT @GiovanniAgost20: MA DAVVERO VOLETE QUESTI? Sondaggi Regionali 2020: centrodestra piglia tutto, Pd e M5S in ansia - - Moixus1970 : RT @GiovanniAgost20: MA DAVVERO VOLETE QUESTI? Sondaggi Regionali 2020: centrodestra piglia tutto, Pd e M5S in ansia - - pepebigne : @MatteoF1989 @vincenzo9718 @Adnkronos Lo sai quanti ne intervistano durante i sondaggi, 1000? 2000? E sai invece qu… -