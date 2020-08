Sondaggi politici Lab2101: il 55,2% degli italiani vuole le dimissioni di Azzolina (Di venerdì 28 agosto 2020) Per il 55,2% degli italiani la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, dovrebbe dimettersi per come sta gestendo il rientro in classe di alunni e insegnanti previsto per il 14 settembre. A sostenerlo sono i Sondaggi politici realizzati per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre. A chiedere il passo indietro della ministra Cinque Stelle sono più le donne (59,4%) che gli uomini (53%). Per quanto riguarda la distribuzione dei no, essi prevalgono al Nord (62,4%) che al Sud (46,2%). Sondaggi politici Lab2101: Azzolina, attacchi da ... Leggi su termometropolitico

