Sondaggi politici elettorali oggi 28 agosto 2020: referendum taglio parlamentari, il Sì è avanti ma il No recupera

Sondaggi politici elettorali oggi 28 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Il referendum per il taglio dei parlamentari è in programma il 20 e il 21 settembre prossimo, in quello che sarà un vero e proprio election day, visto che ci sarà anche il voto per le elezioni regionali e il primo turno delle amministrative. Fino a qualche giorno fa, l'esito del voto sembrava andare verso una netta vittoria del Sì, ma ad oggi il risultato potrebbe non essere così scontato, secondo quanto emerge dall'ultimo Sondaggio realizzato da Winpoll e pubblicato da Il Giornale.

