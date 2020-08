Solo chi ha una propria banca centrale si salva: la mossa degli Usa che fa scuola. Altro che Ue (Di venerdì 28 agosto 2020) Obiettivo principale: la piena occupazione. Pensate a quanto sarebbe bello se anche in Italia si parlasse di piena occupazione, ci fosse una visione volta a dare una bella scossa per far rifiorire l’economia reale che oggi si ritrova in una condizione di desertificazione. Ma non per il Pil, o per rientrare nei bilanci o per sfoderare un quanto più basso debito pubblico, molto più semplicemente per il benessere dell’Italia e dei suoi italiani, delle famiglie, degli imprenditori e delle imprese, di coloro i quali, in condizioni di bisogno, con l’attuale decadenza del sistema, non vengono adeguatamente supportati. A vantaggio di tutti e non di pochi. Per far funzionare tutti i servizi, per riprendere in mano i sitemi di cui ci hanno privati anno dopo anno, taglio dopo taglio. A partire dal sistema sanitario e da quello ... Leggi su ilparagone

AlbertoBagnai : Comunque questa cosa di chiamare un guarito “negativizzato” per mettere in una luce negativa non solo la malattia,… - NicolaPorro : Il conformismo al tempo del #COVID19 ha colpito inevitabilmente anche alcuni cantanti. @MaxDelPapa ci racconta chi… - borghi_claudio : @Meinkaiser93 @leopiovegovern1 No, chi non vota paga tutti (ma poi non si può lamentare). Viceversa ognuno può tran… - beretta_gio : RT @LGmarangon: La comunicazione del #laPeggiore_DESTRA_diSempre affidata a chi non si fa scrupoli su cosa pubblicare o chi mettere alla go… - TwittIt79840933 : RT @AlbertoBagnai: Comunque questa cosa di chiamare un guarito “negativizzato” per mettere in una luce negativa non solo la malattia, ma an… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo chi Insegnanti “fragili”. Sarà esentato solo chi ha malattie gravi Rep REFERENDUM/ Cassese: taglio dei parlamentari inutile, dà solo più potere ai leader

Secondo il presidente emerito della Consulta, il taglio dei parlamentari è un errore: non si cambia la Costituzione senza riformare il bicameralismo Il referendum sul taglio dei parlamentari non vede ...

Fornaro (Leu): “Stiamo lavorando per il bene di tutti, Cirio sulle scuole fa solo propaganda”

Chi specula scommettendo sulla mancata riapertura delle scuole in sicurezza e con didattica in presenza, non sta lavorando contro il governo ma contro l’Italia e il futuro del nostro paese». Federico ...

Secondo il presidente emerito della Consulta, il taglio dei parlamentari è un errore: non si cambia la Costituzione senza riformare il bicameralismo Il referendum sul taglio dei parlamentari non vede ...Chi specula scommettendo sulla mancata riapertura delle scuole in sicurezza e con didattica in presenza, non sta lavorando contro il governo ma contro l’Italia e il futuro del nostro paese». Federico ...