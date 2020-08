Sky - Meret vuole giocare, si lavora al rinnovo: fissato nuovo appuntamento (Di venerdì 28 agosto 2020) Il futuro di Alex Meret non ha ancora trovato una schiarita definitiva, con il giocatore che ha chiarito al Napoli la sua volontà di giocatore, senza restare impelagato in una rotazione costante con gli altri due portieri in rosa, Ospina e Con ... Leggi su tuttonapoli

SKY - Napoli, Candreva altra idea come esterno

La lista degli esterni che il Napoli valuta per rinforzare la rosa di Gattuso si allunga. E un altro nome è quello di Antonio Candreva che è in uscita dall'Inter. Un'opzione in più dunque che è saltat ...

