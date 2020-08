Siria, le immagini dello scontro tra mezzi militari russi e americani (Video) (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – Incredibile scontro tra veicoli militari russi e americani nel nord-est della Siria. Nel Video pubblicato dal sito Rusvesna.su si nota la “corsa” nel deserto dei veicoli delle due nazioni, a un certo punto parzialmente interrotta quando i mezzi si scontrano. Come di consueto sulla dinamica c’è stato una conseguente diatriba tra Mosca e Washington. Scambio di accuse classico: la russia afferma che i soldati statunitensi hanno ostacolato una pattuglia russa, mentre secondo gli Usa sarebbe stato un mezzo militare russo a speronare quello americano. Sta di fatto che dopo lo scontro, secondo fonti militari Usa, quattro soldati statunitensi sarebbero rimasti feriti. Va detto ... Leggi su ilprimatonazionale

Le immagini dello scontro tra alcuni veicoli militari russi e americani nel deserto in Siria, in cui sono rimasti feriti alcuni soldati USA. La Russia sostiene che siano stati i militari americani ad ...Situata a pochi chilometri dal confine con la Siria, la cittadina libanese di Arsal è stata una delle destinazioni principali dei profughi in fuga dal conflitto siriano. Tuttavia, tra i circa 100 mila ...