Sicurezza stradale, coi temporali in arrivo attenzione all’aquaplaning. Ecco come evitarlo (Di venerdì 28 agosto 2020) Estate non significa sempre e soltanto bel tempo, quindi sole cocente e cielo terso. Anzi, specialmente sul finire della stagione (come sta succedendo in nord Italia) sono molto frequenti acquazzoni o vere e proprie bombe d’acqua che, anche se di breve durata, sono in grado di provocare numerosi disagi. Su strada poi, in condizioni di questo tipo, i pericoli possono aumentare rapidamente. Un esempio classico è il fenomeno dell’aquaplaning, che si può verificare soprattutto in presenza di buche nell’asfalto o semplicemente di una successione di avvallamenti e depressioni della strada, le quali si riempiono d’acqua e possono rappresentare un serio pericolo se affrontate ad una certa velocità. In quei casi, infatti, il pneumatico letteralmente galleggia nella pozza che si è formata, sia a causa dell’elevata ... Leggi su ilfattoquotidiano

