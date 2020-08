Si è dimesso, per fortuna, il capo dei trasporti della Basilicata condannato per violenza sessuale (Di venerdì 28 agosto 2020) Giulio Ferrara si è dimesso pochi minuti fa da Presidente del Cotrab. Sicuramente hanno avuto influenza sulla decisione le decine di migliaia di firme raccolte, la presa di posizione di partiti e ... Leggi su globalist

simonabonafe : Il commissario europeo #Hogan si é dimesso per avere partecipato ad un raduno contravvenendo alle regole anti covid… - lauraboldrini : Dimesso il presidente di COTRAB, condannato per #violenza sessuale su una dipendente. Spero che questa donna si se… - ignaziocorrao : In Italia una cosa del genere sarebbe IMPENSABILE. (In #Irlanda si è dimesso anche un ministro ed un senatore per… - Mills_______ : RT @lauraboldrini: Dimesso il presidente di COTRAB, condannato per #violenza sessuale su una dipendente. Spero che questa donna si senta m… - drewdemiselena : RT @lauraboldrini: Dimesso il presidente di COTRAB, condannato per #violenza sessuale su una dipendente. Spero che questa donna si senta m… -