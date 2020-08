Si è dimesso il numero uno dei trasporti in Basilicata che era stato condannato per violenza sessuale (Di venerdì 28 agosto 2020) Giulio Ferrara era stato rieletto ai vertici della Cotrab, il consorzio del trasporto pubblico in Basilicata. Una rielezione che non aveva tenuto conto della sua condanna per violenza sessuale, in via definitiva, ai danni proprio di una dipendente del consorzio. Dopo la campagna di stampa e dopo la presa di posizione di diversi esponenti del mondo politico a livello nazionale (da Laura Boldrini, passando per Nicola Fratoianni) che ha portato a dichiarazioni molto forti anche da parte del ministro dei trasporti Paola De Micheli, Giulio Ferrara ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. LEGGI ANCHE > Anche per il sindaco della Basilicata che ha alzato le soglie per il bonus Covid nel suo comune si dirà che la legge è sbagliata? Dimissioni dirigente Cotrab, la lettera ... Leggi su giornalettismo

notizie_ : #Covid_19 - Phil Hogan, Commissario UE al commercio, si è dimesso dopo le polemiche relative alla sua partecipazion… - stesforz : @fbozza @Claudia78jl @meta_forico @myrtamerlino Esatto. In quel giorno, il SALDO, tra chi é 'diventato' positivo (1… -

Ultime Notizie dalla rete : dimesso numero Perché il CEO di TikTok si è dimesso dopo meno di 6 mesi Tech Fanpage Nelle Marche scende il numero dei ricoverati per Covid

Nelle Marche, non si sono registrati ulteriori decessi ed il numero dei morti per Covid dall’inizio pandemia è fermo a 987. Nota positiva anche dai reparti di terapia intensiva vuoti da qualche giorno ...

Nelle Marche, non si sono registrati ulteriori decessi ed il numero dei morti per Covid dall’inizio pandemia è fermo a 987. Nota positiva anche dai reparti di terapia intensiva vuoti da qualche giorno ...