Sherlock Holmes Chapter One ed il nuovo trailer che ci introduce alle prime indagini del noto detective

In primavera, lo studio Frogwares aveva annunciato un nuovo capitolo della sua serie poliziesca "Sherlock Holmes", contemporaneamente gli sviluppatori avevano mostrato il primo trailer. Ora, durante la Gamescom 2020, lo studio ha pubblicato un video più dettagliato per Sherlock Holmes Chapter One.Nel prossimo gioco conosceremo i primi anni del famoso detective e le sue prime indagini. Il gioco si svolge sulle rive del Mar Mediterraneo e nonostante il luogo sembri idilliaco, nasconde molte ingiustizie e malvagità in questa ambientazione open-world.I giocatori dovranno raccogliere prove, condurre un'indagine, scegliere approcci diversi con le persone e decidere se la vostra ricerca della verità

In primavera, lo studio Frogwares aveva annunciato un nuovo capitolo della sua serie poliziesca "Sherlock Holmes", contemporaneamente gli sviluppatori avevano mostrato il primo trailer. Ora, durante l ...

