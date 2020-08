Serious Sam 4 ci permetterà di combattere alieni a bordo della Papamobile, seriamente! (Di venerdì 28 agosto 2020) Serious Sam 4, l'ultimo capitolo della famosa serie FPS, è tornato a mostrarsi al Future Games Show con un trailer fuori di zucca, incentrato sul combattimento all'interno dei veicoli.In Serious Sam potremo guidare diversi veicoli molto speciali, ma quello mostrato nel trailer, visibile in fondo alla notizia, difficilmente verrà superato in spettacolarità. In un livello ambientato in Italia, grazie alle indicazioni di una simpatica vecchina (un po' stereotipata forse?), il protagonista Sam riuscirà a trovare e salire a bordo della Papamobile, la vettura del Capo di Stato Vaticano.Vi aspettate una piccola e lenta vettura dotata di una cupola protettiva? Assolutamente no: la Papamobile di Serious Sam 4 è un gigantesco ... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Serious Sam 4, la Popemobile si mostra nel nuovo video gameplay - infoitscienza : Serious Sam: The First Encounter è gratis su GOG, nuovi sconti per PC - Majo__ITA : Serious Sam The First Encounter è gratis su GoG, ma solo per oggi! Quindi muovetevi - dlcompare_it : Serious Sam: The First Encounter è gratis a tempo limitato! Avete solo fino al 26 agosto per rivendicare la vostra… - SIMSTELLA1 : RT @Multiplayerit: Serious Sam: The First Encounter è gratis su GOG, nuovi sconti per PC -