Serie tv, slittano i palinsesti americani: quando tornano Grey's anatomy & Co.? (Di venerdì 28 agosto 2020) Fan di Grey's anatomy, This Is Us, dei vari Ncis e di New Amsterdam: armatevi di pazienza. Perché se la notizia nei mesi scorsi era nell'aria, ora c'è la conferma: la gran parte delle Serie tv inizialmente previste per settembre torneranno in onda solo a novembre o, in alcuni casi, addirittura nel 2021, con conseguente slittamento delle messe in onda anche sui canali italiani (free o pay che siano).La decisione era inevitabile, considerata la lentezza con cui i set della maggior parte degli show girati negli Stati Uniti sta riaprendo: solo ora, a fine agosto, è stata avviata la pre-produzione, il che vuol dire che i primi ciak arriveranno a settembre. Troppo tardi -anche per l'industria televisiva americana, che solitamente realizza un episodio da 45 minuti nell'arco di circa dieci giorni- per poter garantire un ... Leggi su blogo

toysblogit : Serie tv, slittano i palinsesti americani: quando tornano Grey's anatomy & Co.? - SerieTvserie : Serie tv, slittano i palinsesti americani: quando tornano Grey's anatomy & Co.? - tvblogit : Serie tv, slittano i palinsesti americani: quando tornano Grey's anatomy & Co.? - AndreaPira : RT @MilanoFinanza: Serie A, slittano le offerte per la media company - MilanoFinanza : Serie A, slittano le offerte per la media company -

Ultime Notizie dalla rete : Serie slittano Serie tv americane, quando tornano in onda? TVBlog.it Tar: 'Lotto, stop a licenza se servizio interrotto senza autorizzazione'

Il Tar Campania conferma la revoca della ricevitoria del Lotto che ha interrotto il servizio senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. “L’asserzione della ricorrente secondo cui ...

The King's Man: il prequel di Matthew Vaughn slitta al 2021

L'uscita di The King's Man - Le origini, terzo film di Matthew Vaughn della serie "Kingsman", slitta all'anno prossimo. Il sito Variety riporta che 20th Century Fox ha spostato la data di uscita del p ...

Il Tar Campania conferma la revoca della ricevitoria del Lotto che ha interrotto il servizio senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. “L’asserzione della ricorrente secondo cui ...L'uscita di The King's Man - Le origini, terzo film di Matthew Vaughn della serie "Kingsman", slitta all'anno prossimo. Il sito Variety riporta che 20th Century Fox ha spostato la data di uscita del p ...