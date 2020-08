Serie C, ore decisive per il passaggio di proprietà del Livorno (Di venerdì 28 agosto 2020) Serie C, ore decisive per il passaggio di proprietà del Livorno. Il presidente Aldo Spinelli incontrerà il gruppo interessato all’acquisizione Sono ore decisive per la cessione del Livorno Calcio, come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport. La compagine toscana – si legge – è ad un passo dal cambio di società. Nelle prossime ore è in programma un incontro tra il patron amaranto Aldo Spinelli e i rappresentanti di Cerea Banca: il gruppo, infatti, è interessato all’acquisizione del club toscano. Saranno ore decisive per il club, ma ormai il passaggio di consegne sembra essere inevitabile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TuttoMercatoWeb : Jorge Messi è a Manchester: sono le ore decisive per il futuro di Lionel con Guardiola - FraaVitale : “Gli sforzi e il coraggio non sono abbastanza, senza uno scopo ben preciso e una direzione da seguire” Finalmente… - sportli26181512 : Ibra sfida la maledizione del #Milan: prenderà la maglia numero 9: Contratto rinnovato a 7 milioni netti senza bonu… - Ibn_Trovarelli : RT @ZetaKappaBLOG: Per quelli come me che hanno abbandonato i videogiochi per 'dedicarsi a cose serie'. Ore sono i videogiochi che stanno d… - ZetaKappaBLOG : Per quelli come me che hanno abbandonato i videogiochi per 'dedicarsi a cose serie'. Ore sono i videogiochi che sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ore Serie A, una nuova cordata di Fortress per i diritti Tv Calcio e Finanza A Bagno Vignoni incontri d'autore con l'XI edizione de ''I colori del libro''

La rassegna di incontri e mostra mercato del Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento e l’organizzazione del portale toscanalibri.it Mauro Corona, Claudio Martelli, Paola Perego, Osvaldo Bev ...

Serie A, il Consiglio Federale decide sulle date: chiesto slittamento

Il Consiglio Federale si riunirà il 31 agosto alle ore 12 per deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno: informativa del segretario generale, nomine di competenza, modifiche regolamentari, rati ...

La rassegna di incontri e mostra mercato del Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento e l’organizzazione del portale toscanalibri.it Mauro Corona, Claudio Martelli, Paola Perego, Osvaldo Bev ...Il Consiglio Federale si riunirà il 31 agosto alle ore 12 per deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno: informativa del segretario generale, nomine di competenza, modifiche regolamentari, rati ...