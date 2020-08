Serie A – Roma, nuovo positivo al Covid-19: è Bruno Peres, il messaggio (Di venerdì 28 agosto 2020) Serie A, Roma nuovo positivo al Covid-19, si tratta di Bruno Peres. Lo stesso ha scritto un messaggio in cui dice di stare bene e rispetterà l'isolamento. L'articolo Serie A – Roma, nuovo positivo al Covid-19: è Bruno Peres, il messaggio proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Gazzetta_it : Inter, a tutta su Kolarov. C'è il sì del giocatore, ora bisogna convincere la Roma - TuttoMercatoWeb : Dzeko alla Juve: ci siamo. Si sblocca anche Milik alla Roma: al Napoli Under e Riccardi - repubblica : Roma, anche Bruno Peres positivo al Covid: è il terzo caso tra i giallorossi - mirko_masella : RT @sportli26181512: Bruno Peres positivo al coronavirus, la Roma posticipa la ripresa degli allenamenti: Il calciatore brasiliano ha comun… - ilnapolionline : Serie A: Terzo positivo al Covid-19 per la Roma - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Roma

Il Messaggero

Il Chelsea ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Thiago Silva e la Juventus potrebbe tentare un colpo in difesa: occhi in casa ‘Blues’. La suggestione di vedere Thiago Silva nuovamente in Serie A ...MERCATO LAZIO – Fares della Spal e Muriqi del Fenerbahce sono due giocatori che gravitano nel panorama biancoceleste da ormai diverse settimane. Nonostante il forcing della società capitolina per port ...