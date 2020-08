Serie A, il Parma riparte da Liverni. Il calendario sarà svelato il 2 settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Parma. Il tecnico romano ha firmato un contratto biennale. Parma – Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Parma. Il club ducale ha comunicato l’ingaggio dell’ex tecnico del Lecce che nelle prossime ore si unirà alla squadra per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione che ormai è alle porte. Una scommessa per i giallo-blu visto che Liverani arriva da una stagione non troppo fortunata con i pugliesi che si è conclusa con il ritorno nel campionato cadetto dopo una sola stagione. Ora per lui la grande occasione di dimostrare le sue qualità con una compagine che punta all’Europa. Benvenuto Mister #Liverani! https://t.co/BT7Vk5jg6n#ForzaParma pic.twitter.com/CMozOJ9xjj— ... Leggi su newsmondo

