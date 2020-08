Serie A Femminile, Juventus-Empoli e Roma-Pink Bari live su Sky (Di venerdì 28 agosto 2020) Sky continua ad essere la casa del calcio Femminile, anche nella stagione 2020/21. Grazie a un accordo con la Figc, Sky Sport trasmetterà due partite per ciascun turno di Serie A TIMVISION, per un totale di 44 partite di Campionato. Questi gli appuntamenti del secondo weekend di Serie A. Domani, sabato 29 agosto, alle 20.45 … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

