Serie A, a rischio la ripresa del campionato: ecco quando potrebbe slittare (Di venerdì 28 agosto 2020) Serie A – C’è il concreto rischio che la Serie A slitti ancora. L’inizio era fissato per il 12 settembre, salvo poi protrarsi fino al 19 corrente mese. Questo perché alcuni presidenti non volevano tagliare vacanze ai loro tesserati. Adesso c’è la seria possibilità che si ricominci addirittura il 26. Sarebbe una iattura vera e propria per chi ama il calcio e non vorrebbe mai starne senza. L’Italia, ad ogni modo, è l’unico paese del mondo dove si cambia continuamente idea e dove non c’è una data precisa. Serie A, le ultimissime sulla ripresa Ovviamente tutto, COVID permettendo, visto che aumentano i casi dei giocatori positivi in Serie A, che mettono a rischio l’avvio del ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Serie rischio Dalle sponsorizzazioni agli stadi chiusi, ecco cosa preoccupa la Serie C. Ghirelli: 'Rischio perdite per 100 milioni' Calciomercato.com Calciomercato, sorpresa Simeone | Diego Costa offerto in Serie A!

Diego Costa non rientra più nei piani dell’Atletico Madrid, che non vorrebbe perderlo a zero nel 2021: l’attaccante è stato offerto anche in Serie A L’eliminazione in Champions League contro il Lipsia ...

Lo stress può far davvero ammalare come è accaduto a Shinzo Abe?

Per la seconda volta (la prima è stata nel 2007, al termine del primo mandato) Shinzo Abe, il premier giapponese sessantacinquenne si ritira a causa delle cattive condizioni di salute. La sua malattia ...

