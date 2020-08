Senza lavoro perché permesso di soggiorno scaduto, trovata morta accanto al bimbo denutrito (Di venerdì 28 agosto 2020) Senza lavoro perché permesso di soggiorno scaduto. La terribile storia di emarginazione e povertà arriva da Glasgow, in Scozia, dove la donna, una emigrata dall’Uganda, aveva perso il lavoro e viveva da allora in condizioni di estrema povertà. accanto al suo cadavere vi era il figlioletto che è stato trovato in grave stato di malnutrizione e che probabilmente ha vegliato la madre per giorni. morta di stenti in casa sua accanto al suo bimbo gravemente malnutrito Senza che nessuno se ne accorgesse, è la terribile storia di emarginazione e povertà che arriva da Glasgow, in Scozia, dove la donna, una emigrata dall’Uganda, aveva perso il ... Leggi su limemagazine.eu

Sono tempi nuovi e la Federal Reserve aggiorna le sue strategie di politica monetaria. L’inflazione Usa potrà aumentare «temporaneamente sopra il 2%», perché d’ora in poi il target sarà frutto di «una ...

io e altri cittadini, quartesi e non, parenti delle decine di defunti dalla quarantena in poi e sepolti a Quartu, non possiamo piangere i nostri cari come tutti gli altri poiché i loculi cui le spogli ...

