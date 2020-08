Selvaggia Lucarelli si scaglia contro tutti i Vip positivi al Covid dopo le vacanze in Sardegna (Di venerdì 28 agosto 2020) Selvaggia Lucarelli fa piazza pulita dei Vip più o meno noti, che hanno contratto il Coronavirus dopo le vacanze in Sardegna. Leggi su comingsoon

fattoquotidiano : Nei video e nelle immagini pubblicate online, ospiti e dipendenti ballano e si accalcano senza alcuna protezione [d… - fattoquotidiano : IL CASO BRIATORE Il 19 agosto dice: “Ho avuto la febbre”. Al Billionaire test fatti per tempo? [di Selvaggia Lucare… - VittorioSgarbi : Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave. P… - centrocasiumani : RT @patrikcascino98: Raga Selvaggia Lucarelli sta SFANCULIZZANDO nelle sue storie su Instagram 3/4 di followers italiani che hanno preso i… - VirginiaMiccoli : RT @Iperborea_: Selvaggia Lucarelli che sulle sue stories ha sputtanato uno ad uno tutti gli influencer e affini che si sono presi il Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli fa piazza pulita dei Vip più o meno noti, che hanno contratto il Coronavirus dopo le vacanze in Sardegna. Selvaggia Lucarelli spara a zero sui Vip che hanno contratto il Coronaviru ..., l'emozionante incontro dopo l'operazione Tiziano Ferro ha avuto modo di riabbracciare per pochi minuti l'amatissimo cane Beau. Il dobermann ha affrontato un delicato intervento a seguito di un'emorr ...