Selvaggia Lucarelli critica gli influencer in ritorno dalla Sardegna: "Il Covid non è un palcoscenico" (Di venerdì 28 agosto 2020) Selvaggia Lucarelli non le manda a dire. Questa volta ci ha messo la faccia su Instagram, dove ha pubblicato alcune Storie per commentare uno degli argomenti che maggiormente sta tenendo testa in questi giorni sui social e in tv. La giornalista, giudice di Ballando con le stelle, si è apertamente schierata contro tutti coloro che avrebbero approfittato del tema Covid per ottenere maggiore visibilità, portando come esempio la propria esperienza in vacanza: Da un po’ di giorni sto monitorando Instagram e quel vippame un po' scaduto che in Sardegna ha preso il Covid e che ci sta dando lezioni di vita e ci sta indicando la retta via, di metterci la mascherina. Invece di stare in silenzio, buono e guarire, questo vippame ha deciso di condividere tutto via social, di ... Leggi su blogo

fattoquotidiano : Nei video e nelle immagini pubblicate online, ospiti e dipendenti ballano e si accalcano senza alcuna protezione [d… - fattoquotidiano : IL CASO BRIATORE Il 19 agosto dice: “Ho avuto la febbre”. Al Billionaire test fatti per tempo? [di Selvaggia Lucare… - VittorioSgarbi : Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave. P… - occhighiacciolo : Buon pomeriggio solo a Selvaggia Lucarelli #SelvaggiaLucarelliIsOverParty - hauntedflawx : le storie di selvaggia lucarelli sono la cosa più bella che ho visto oggi -