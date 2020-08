Selvaggia Lucarelli ci mette la faccia e demolisce uno ad uno gli influencer (soprattutto usciti da ‘Uomini e Donne’) che hanno contratto il Covid in Sardegna: le sue parole e le reazioni (Video) (Di venerdì 28 agosto 2020) Selvaggia Lucarelli è nota a tutti per il carattere forte e la schiettezza che la contraddistingue ma nonostante ciò non è solita fare delle Instagram Stories in cui si mostra in volto per dire la sua. Questa volta però la giornalista ha voluto spiegare passo passo proprio sul suo profilo Instagram il suo punto di vista in merito ad alcuni atteggiamenti di vip e influencer – molti dei quali volti noti di Uomini e Donne – che consigliano, dopo essere risultati positivi al Covid, di usare la mascherina mentre sui social si mostravano senza e in compagnia di altre persone durante le loro serate in Sardegna e che in qualche modo hanno usato – a detta sua – in modo pessimo i social e il tutto lo fa mostrando anche Video e ... Leggi su isaechia

