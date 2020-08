Scuola, Veneto: istituti diffondono una circolare con i consigli alle famiglie per il rientro (Di venerdì 28 agosto 2020) Mentre in altre parti d'Italia, compresa la Toscana, ci si perde in polemiche e diatribe inutili, le scuole del Veneto, nell'assenza di indiczaioni del governo e dell'Azzolina, danno indicazioni utili alle famiglie per il rientro del 14 settembre Leggi su firenzepost

infoitinterno : Coronavirus in Veneto, scuola: i prof e la paura del virus. «Se non c’è il certificato si deve andare in classe» - FirenzePost : Scuola, Veneto: istituti diffondono una circolare con i consigli alle famiglie per il rientro - Roky99760738 : RT @tvbusiness24: Allarme #scuola: in Veneto, Liguria e Campania c'è carenza di insegnanti. Molti chiedono l’esonero per “fragilità”. https… - venetocvogliamo : RT @ilpopoloveneto: “Il Veneto che Vogliamo – Lorenzoni Presidente” aderisce alla piattaforma UDU e presenta le proposte per scuola e unive… - Fedex546 : RT @valy_s: #scuola Parte dal #Veneto la protesta degli insegnanti che non vogliono tornare in classe perché “over 55” e “categoria a risch… -