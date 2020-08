Scuola, scontro M5S-PD sulla Azzolina, a rischio assunzioni per centinaia di professori (Di venerdì 28 agosto 2020) La riapertura delle scuole per settembre sembra essere di nuovo a rischio: il governo, dopo aver probabilmente trovato un accordo per quanto riguarda il trasporto scolastico affrontato in maniera diversa tra le regioni e il Ministero della Salute capitanato da Roberto Speranza, appoggiato dalle opinioni del Comitato Scientifico. Partenza a rischio Nonostante le rassicurazioni da parte dei diretti interessati, che confermano l’inizio delle lezioni alla data prestabilita (il 14 settembre), è emersa una nuova “grana” che di fatto crea un nuovo scontro tra le principali forze al governo, Movimento 5 Stelle e Partito Demcoratico. E’ Senato Marcucci, capogruppo del PD nonchè capogruppo dem al Senato che ha definito l’operato dell’attuale ministro dell’istruzione Lucia ... Leggi su giornal

Agenzia_Ansa : Scontro #Pd #M5s sulla ministra #Azzolina. Il capogruppo dem al Senato: 'E' insufficiente'. La replica: 'Il Pd con… - Agenzia_Ansa : La #scuola riapre il 14, il rischio è che manchino 300mila prof #ANSA - paola_demicheli : Nel governo non c’è nessuno scontro. Stiamo discutendo, lo facciamo da maggio per trovare le soluzioni migliori. So… - Rodica30889717 : RT @Fabio64356227: Il pd nn ama Azzolina,cerca una scusa per far cadere il governo.Troppi soldi alla scuola!Pochi ai ladri della politica c… - antonioheinzl : RT @andreasso1951: Scuola: al via il 14, rischio manchino 300mila prof. Scontro Pd-M5s sulla Azzolina - Politica - ANSA - Scommettiamo sin… -