Scuola: Sala, 'attendiamo norme Governo su tpl, no grandi margini' (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Sul trasporto pubblico il Comune di Milano "onestamente non ha margini significativi". Lo dice il sindaco Giuseppe Sala, in conferenza stampa, spiegando che la città si atterrà alle norme che saranno decise dal Governo. "attendiamo con ansia quello che succederà perché noi margini di flessibilità non ne abbiamo, tutti i margini li abbiamo messi in campo, non abbiamo mezzi disponibili", sottolinea, nel caso dovessero servire più corse per distanziare i pendolari. Sul tema della mobilità, "stiamo facendo il più possibile per creare più opzioni e limitare al minimo i rischi". Sempre sul trasporto pubblico, in vista della riapertura delle scuole, "ci atterremo alle ... Leggi su liberoquotidiano

BeppeSala : In Sala Commissioni di Palazzo Marino, ora in diretta la Conferenza stampa del dopo Giunta sul tema della scuola in… - TV7Benevento : Scuola: Sala, 'attendiamo norme Governo su tpl, no grandi margini'... - TV7Benevento : Scuola: Sala, 'invitiamo insegnanti a fare test'... - radiolombardia : Scuola, Sala: piano edilizia, gestione spazi e moduli temporanei per la ripartenza - - MiTomorrow : Durante la conferenza del dopo Giunta il sindaco fa il punto sul tema scuola: tutti i dettagli ?? #mitomorrow… -