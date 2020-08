**Scuola: Sala, 'a Milano corposo piano azione, usati al massimo poteri commissariali'** (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Sulla scuola "siamo partiti da mesi per prepararci e siamo pronti ad affrontare ciò che accadrà". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una conferenza stampa per il dopo giunta illustrando quanto fatto dal Comune in queste settimane per preparare le scuole alla riapertura post-Covid19. "In termini di preparazione degli spazi, dei sistemi di sanificazione, Milano ha messo in piedi un corposo piano d'azione, lo vogliamo dire alle famiglie, la scuola è un tema centrale", aggiunge ancora il sindaco, che ha usato "al massimo possibile" i poteri commissariali che gli sono stati accordati. In particolare, tra le cose, sono state ... Leggi su liberoquotidiano

