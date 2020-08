Scuola, Renzi: “Se non riparte la credibilità della politica scenderà sotto zero”. Poi parla dell’università (Di venerdì 28 agosto 2020) Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento di chiusura per la tre giorni della Scuola politica di Italia viva a Castrocaro: “Riaprire la Scuola è un dovere. Se non riparte la nostra credibilità, quella di tutti i partiti, scende sotto lo zero e fatemi dire che non è soltanto la Scuola ma anche l’università. Da otto mesi ci sono cittadini fantasma: gli universitari. Pagano le tasse, gli affitti e hanno il diritto di veder funzionare l’università di questo Paese non solo on line”. L'articolo Scuola, Renzi: “Se non riparte la credibilità della politica scenderà ... Leggi su ilfattoquotidiano

