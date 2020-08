?Scuola, primi banchi consegnati ad Alzano, Codogno e Nembro per nuovo anno scolastico (Di venerdì 28 agosto 2020) Codogno, nel Lodigiano, e Alzano e Nembro, nella Bergamasca, sono i primi Comuni da cui ha preso il via stamattina la consegna delle sedie e dei banchi monoposto necessari alla... Leggi su ilmessaggero

Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - sscnapoli : Tutti negativi i tamponi dopo i primi esami a Castel di Sangro. Ringraziamo per questo continuo e preciso monitorag… - piersileri : Questione riapertura delle scuole in sicurezza: i primi che possono conoscere lo stato di salute dei figli sono i l… - Gazzettino : #scuola, primi #banchi consegnati ad Alzano, Codogno e Nembro per nuovo anno scolastico - abruzzo24ore : Scuola: 3 docenti positivi dopo primi test in Abruzzo -