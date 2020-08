Scuola, per il Pd Azzolina “insufficiente” e il M5s insorge: “Qual’è stato il vostro contributo?” (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA – “Quasi 7 miliardi di investimenti sulla scuola sono improvvisamente insufficienti. L’assunzione a tempo indeterminato di 97 mila unita’ tra corpo docente e non, piu’ altri 70 mila contratti per l’emergenza, sono improvvisamente insufficienti. Una dotazione di 2 milioni e mezzo di banchi, 11 milioni di mascherine gratis al giorno e 50 mila litri di disinfettante per le mani, sono insufficienti. Spiace apprendere che il capogruppo PD al Senato Marcucci, dalla sua tenuta in Toscana, ritenga che il poderoso sforzo messo in campo sulla scuola grazie all’impegno della ministra Azzolina sia insufficiente”. Cosi’ in una nota la senatrice Alessandra Maiorino, Vice Capogruppo M5s al Senato, attacca il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, che, in un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’, ha definito “insufficiente” il lavoro della ministra per la Scuola Lucia Azzolina. Leggi su dire

