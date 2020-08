Scuola, parte la campagna del ministero dell’Istruzione dedicata ai test per il personale: “Quest’anno la prima prova è la sicurezza” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Quest’anno la prima prova è la sicurezza!”. È questo il messaggio della campagna di comunicazione dedicata ai test sierologici per il personale della Scuola che proseguirà fino al rientro in classe. La campagna prevede uno spot sintetico con i passaggi da fare per eseguire il test, materiali e una pagina dedicata con tutte le informazioni. Il test, ricorda la pagina informativa, è rivolto a tutto il personale docente e non docente che opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del Sistema nazionale di Istruzione e nei percorsi IeFP. Lo screening è gratuito e volontario. L’invito ... Leggi su ilfattoquotidiano

alex_orlowski : Chiara Giannini la collega 'giornalista' della Francesca Totolo ( quelle della grigliata di cani mangiati dai migra… - Corriere : Centinaia di lettere ai presidi da parte di docenti che chiedono di poter essere esonerati dal servizio - matteosalvinimi : #Salvini: Scuola. CISL denuncia mancanza di 85mila insegnanti: basterebbe stabilizzare una parte delle migliaia di… - Noovyis : (Scuola, parte la campagna del ministero dell’Istruzione dedicata ai test per il personale: “Quest’anno la prima pr… - Fedex546 : RT @valy_s: #scuola Parte dal #Veneto la protesta degli insegnanti che non vogliono tornare in classe perché “over 55” e “categoria a risch… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola parte Scuola, parte la campagna del ministero dell’Istruzione dedicata ai test per il personale:… Il Fatto Quotidiano Scuola e ragazzi disabili. Come sarà il loro ritorno tra i banchi?

Il Tavolo Tecnico Autismo chiede ai rappresentanti delle Istituzioni pronti e collaborativi interventi per permettere a tutti i ragazzi disabili di tornare a scuola in sicurezza. La ripartenza della S ...

Quanto costa affidare a Microsoft le email della scuola italiana

Il ministero dell'Istruzione risponde alle domande di Wired: l'operazione vale mezzo milione. E comprende anche le caselle di posta elettronica dei docenti Oltre mezzo milione di euro. Tanto ha speso ...

Il Tavolo Tecnico Autismo chiede ai rappresentanti delle Istituzioni pronti e collaborativi interventi per permettere a tutti i ragazzi disabili di tornare a scuola in sicurezza. La ripartenza della S ...Il ministero dell'Istruzione risponde alle domande di Wired: l'operazione vale mezzo milione. E comprende anche le caselle di posta elettronica dei docenti Oltre mezzo milione di euro. Tanto ha speso ...