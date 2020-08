Scuola: ok Stato-Enti locali alle regole dell'Iss (Di venerdì 28 agosto 2020) AGI - Approvato all'unanimità da Regioni, Comuni e Province il documento del'Istituto superiore di sanità sulla riapertura della Scuola. Alla seduta straordinaria della Conferenza Unificata, convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, hanno partecipato in collegamento i ministri Roberto Speranza (Sanità) e Lucia Azzolina (Istruzione), oltre al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e al presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. Resta ancora il nodo trasporti. Sulle linee guida per la sicurezza Regioni, Comuni, Ministero dei Trasporti e Comitato tecnico sciEntifico lavoreranno nel fine settimana. Secondo quanto si apprende, inoltre, lunedì prossimo il tema sarà all'ordine del giorno di una seduta straordinaria della Conferenza unificata. "Riaprire le scuole in ... Leggi su agi

TeresaBellanova : Una riflessione attenta e profonda sull'Europa ed il mondo e uno sguardo puntuale sulla temperatura dello stato del… - piersileri : Questione riapertura delle scuole in sicurezza: i primi che possono conoscere lo stato di salute dei figli sono i l… - ilfoglio_it : Scuola, è ora per gli adulti di diventare grandi. Il successo della riapertura dipende più dai genitori (e dagli in… - tgjwsite : John F.Sloan (1871–1951)è stato un pittore statunitense e uno dei fondatori della scuola d'arte americana Ashcan È… - fisco24_info : Scuola: ok Stato-Enti locali alle regole dell'Iss: AGI - Approvato all'unanimità da Regioni, Comuni e Province il d… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Stato L’anno scolastico inizia con migliaia di docenti precari. Mobilitazione 2 settembre a Roma Orizzonte Scuola Covid in Sardegna: «Si indaghi sul Billionaire», verifiche in arrivo su clienti e dipendenti

I dati falsi forniti da alcuni clienti all’ingresso del Billionaire, ma non solo. Il rispetto, o meno, dell’ordinanza anti-Covid del governatore della Sardegna, Christian Solinas, che imponeva all’int ...

Covid, primi tre test positivi su docenti e personale Ata in Abruzzo

Tre positivi ai test sierologici volontari cui si stanno sottoponendo docenti e personale della scuola in provincia dell'Aquila: i positivi ora saranno sottoposti a tampone. I test sono cominciati ...

I dati falsi forniti da alcuni clienti all’ingresso del Billionaire, ma non solo. Il rispetto, o meno, dell’ordinanza anti-Covid del governatore della Sardegna, Christian Solinas, che imponeva all’int ...Tre positivi ai test sierologici volontari cui si stanno sottoponendo docenti e personale della scuola in provincia dell'Aquila: i positivi ora saranno sottoposti a tampone. I test sono cominciati ...