Scuola nel caos, Paragone invoca la rivoluzione: ‘Partirà dalle mamme’ (Di venerdì 28 agosto 2020) A pochi giorni dalla riapertura della Scuola in Italia infuriano le polemiche. A scagliarsi contro il governo è il senatore ex M5S Gianluigi Paragone, fondatore del partito Italexit. In un video postato sulla sua pagina Facebook, il parlamentare utilizza parole durissime contro l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte e, in particolare, contro il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Paragone punta il dito anche contro il potere esercitato dai sindacati nella Scuola e pronostica persino lo scoppio di una rivoluzione nel nostro Paese. A scatenarla, secondo la sua previsione, saranno le mamme infuriate. Lo sfogo di Paragone su Facebook Secondo Gianluigi Paragone parlare di Scuola significa parlare “dei nostri ragazzi”, ... Leggi su newspad

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nel Come va con le scuole nel mondo Il Post Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lascian gli stazzi e vanno verso il mare”

I versi dannunziani evocano una nuova forma di transumanza. Un cammino incerto che, invece di trovare il verde sereno della regolarità scolastica e il “sapor d'acqua natia” di una cultura attiva, dina ...

Coronavirus: oltre 838.270 vittime in tutto il mondo

29 agosto 2020 Il coronavirus ha ucciso almeno 838.271 persone da quando l'epidemia è emersa in Cina lo scorso dicembre, secondo un conteggio della France Presse che si basa su dati ufficiali e aggior ...

