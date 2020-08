Scuola, molti professori dubbiosi sul rientro: la situazione (Di venerdì 28 agosto 2020) a poco più di due settimane dal ritorno in aula. A spaventare solo le misure sanitarie difficili da rispettare La Scuola riapre i battenti. Secondo l’intento del ministero dell’istruzione tra il 7 e il 24 settembre, in base alle varie scelte regionali, tutti gli istituti italiani dovrebbero … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fgutoledo1 : RT @GildaInsegnanti: .@rinodime12 all'@Agenzia_Italia: 'In alcune zone molti medici di base non sono disponibili e per i docenti è difficil… - GildaInsegnanti : .@rinodime12 all'@Agenzia_Italia: 'In alcune zone molti medici di base non sono disponibili e per i docenti è diffi… - settembrini61 : @mariannaaprile 'Narrateci' bene. Sto sentendo e leggendo denigrazioni gratuite. Sono una prof che ha sempre lavora… - valy_s : #scuola Parte dal #Veneto la protesta degli insegnanti che non vogliono tornare in classe perché “over 55” e “categ… - Stefaniscion : RT @DarioBressanini: è il segreto di pulcinella che molti genitori portano il figlio a scuola anche con la febbre o ammalato. Nel caso imbo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola molti Rientro a scuola e Coronavirus, le scienziate: vantaggi superano rischi Corriere della Sera Riapertura scuola, la rivolta dei prof e delle Regioni contro il Governo

Prima il caso del bando per i nuovi banchi, poi il braccio di ferro con i sindacati sui concorsi e le tensioni con le Regioni sui trasporti. E ora anche la rivolta dei professori che non vogliono rien ...

Scuola, via libera al protocollo sulla gestione dei contagi

Via libera al documento dell'Istituto superiore di sanità per la gestione di eventuali casi di focolai a scuola. Ora il protocollo è definitivo, approvato oggi dalla Conferenza unificata convocata dal ...

