Scuola, l’esercito consegna i banchi monoposto a Nembro e Alzano: “Giorno emozionante, un altro segnale di ripartenza” (Di venerdì 28 agosto 2020) A Nembro sono i militari a consegnare i primi rifornimenti di banchi monoposto negli edifici scolastici. Assieme a Alzano e Codogno, il comune della bergamasca è il primo a ricevere i nuovi arredi promessi dal Governo e necessari per la riapertura in sicurezza delle scuole, prevista per il 14 settembre. Gli istituti scolastici dei tre paesi così duramente colpiti dalla pandemia hanno cominciato a ricevere i primi arredi nella quantità richiesta dai dirigenti scolastici. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri ha scelto di cominciare dagli “istituti scolastici dei tre paesi così duramente colpiti dalla pandemia”. Sono circa 350 i banchi consegnati dai militari dell’Esercito Italiano a ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Scuola, l’esercito consegna i banchi monoposto a Nembro e Alzano: “Giorno emozionante, un altro segnale di riparten… - Carlo_A_Macc : RT @m4gny: L'esercito di troll, e sono tanti, scatenati contro gli insegnanti ci dice una cosa inoppugnabile: sulla Scuola il governo ha fa… - Noovyis : (Scuola, l’esercito consegna i banchi monoposto a Nembro e Alzano: “Giorno emozionante, un altro segnale di riparte… - m4gny : L'esercito di troll, e sono tanti, scatenati contro gli insegnanti ci dice una cosa inoppugnabile: sulla Scuola il… - giannantonio51 : RT @arualuas: #scuola #azzolina consegnare banchi ( normalissimi) a #Nembro #Alzano e #Codogno con l'esercito è un grossolano momento di pr… -

