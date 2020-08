Scuola, le tre regole ferree dell’Iss: igiene, mascherine e distanziamento (Di venerdì 28 agosto 2020) mascherine, igiene e distanziamento restano i tre pilastri fondamentali per riaprire la Scuola secondo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico, per cui, in ogni caso, anche se è previsto un aumento di contagi bisogna riaprire. Lo ha detto chiaramente Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato, in audizione alla Camera. "Il rischio è valutato sul piatto della bilancia con il beneficio assoluto, che è l urgenza e la necessità di riaprire". Inoltre, sulle mascherine: "L'indicazione generale della società italiana di pediatria è che la mascherina non è dannosa, non fa male a chi la indossa".Fino ai sei anni mascherina obbligatoria solo per gli educatori. "Da casa alla Scuola, nel movimento sui mezzi pubblici o ... Leggi su ilfogliettone

Corriere : Scuola, un professore su tre non vuole fare i test sierologici - DantiNicola : Sono a Castrocaro per la scuola di formazione politica #MeritareLEuropa. Con 250 ragazzi insieme a @matteorenzi,… - sole24ore : Aumento dei contagi, aumento dei ricoveri, corto circuito lavoro/scuola/famiglia: ecco i 3 scenari tracciati dall’O… - AnnamariaBosia : RT @MilaSpicola: Il test ai docenti. Certo. Ma anche agli studenti. Il docente fa il test e risulta negativo, tre giorni dopo Rossi della… - RaiNews : Il commissario straordinario per l'emergenza #Covid-19, Domenico Arcuri, ha scelto di cominciare dagli 'istituti sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola tre Riapertura scuole: studenti a piedi, niente bus per uno su tre QUOTIDIANO.NET Scuola, le tre regole ferree dell’Iss: igiene, mascherine e distanziamento

Mascherine, igiene e distanziamento restano i tre pilastri fondamentali per riaprire la scuola secondo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico, per cui, in ogni caso, anche se è previsto u ...

Emergenza Scuola a Crotone: mancano le aule ma il Teatro incompiuto resta chiuso. Perché non trasformarlo in Polo Innovativo?

Aule Scolastiche nel Teatro mai portato a termine dalle passate amministrazioni Comunali. Davanti a un siffatto spreco di denaro e risorse pubbliche europee trasformarlo rapidamente in una scuola inno ...

Mascherine, igiene e distanziamento restano i tre pilastri fondamentali per riaprire la scuola secondo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico, per cui, in ogni caso, anche se è previsto u ...Aule Scolastiche nel Teatro mai portato a termine dalle passate amministrazioni Comunali. Davanti a un siffatto spreco di denaro e risorse pubbliche europee trasformarlo rapidamente in una scuola inno ...