Scuola | le Regioni mettono alle corde il Governo “Mancano solo quindici giorni”

Si rafforza il fronte delle Regioni contrarie alla riapertura delle scuole: dopo il governatore del Veneto Luca Zaia, è il campano Vincenzo De Luca a mettere in dubbio la ripresa. L'inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e, con l'approssimarsi del 14 settembre, aumentano le critiche e le polemiche sull'opportunità di far ripartire le attività

