Scuola, l’altra follia di Azzolina: il vincolo di 5 anni e gli insegnanti spostati come pacchi (Di venerdì 28 agosto 2020) Che la Scuola abbia subito una tortura da molti anni a questa parte è sotto gli occhi di tutti. Dall’edilizia scolastica alle condizioni di lavoro degli insegnanti, dalle riforme scellerate alla poca importanza che i governi hanno dato al settore più importante della nostra società. Perché dire Scuola vuol dire società. E vuol dire futuro. Nel bel mezzo delle polemiche per l’incompetenza della Azzolina che sta mettendo a serio rischio il ritorno tra i banchi di studenti e insegnanti, si inserisce un’altra questione che, forse, troppo spesso viene taciuta e sottovalutata. Ed è quella relativa ai trasferimenti e agli spostamenti che il personale scolastico è stato costretto a fare nel corso di questi anni ... Leggi su ilparagone

