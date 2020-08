Scuola, la rivolta dei docenti “fragili” in allarme per il rientro: «Rischiamo la vita. Non ci sentiamo tutelati» (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto) Silvia ha 44 anni. Di mestiere fa la professoressa di storia e filosofia in un liceo linguistico di Latina, nel Lazio. In teoria, come fascia di età, non dovrebbe essere tra quel 40% di insegnanti over 60 che rischia di più dall’esposizione al Coronavirus. Ma qualche anno fa, mentre lavorava da precaria, Silvia si è ammalata. Un virus che circolava nell’istituto le ha provocato il lupus eritematoso sistemico: una malattia autoimmune cronica che richiede un’attenzione estrema allo stile di vita. «Mi sono presa questa malattia a Scuola e ora la Scuola è di nuovo una minaccia per la mia salute», racconta al telefono. I lavoratori cosiddetti fragili – che hanno patologie gravi o croniche – temono il rientro ... Leggi su open.online

matteosalvinimi : Il governo è così accecato dal potere che Conte, Pd e 5S discutono di poltrone e alleanze alle Regionali anziché di… - emme_la : RT @valy_s: #scuola Parte dal #Veneto la protesta degli insegnanti che non vogliono tornare in classe perché “over 55” e “categoria a risch… - ciombei : RT @Musso___: Scuola. S’era capito che il problema non è la salute degli studenti, sì ? Sì. - PiranSim : RT @Musso___: Scuola. S’era capito che il problema non è la salute degli studenti, sì ? Sì. - romifivestars : RT @valy_s: #scuola Parte dal #Veneto la protesta degli insegnanti che non vogliono tornare in classe perché “over 55” e “categoria a risch… -