Scuola, il fronte delle Regioni blocca gli ingressi scaglionati. I presidi: «Era una soluzione sensata» (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto) 8 milioni di studenti e non si sa dove metterli. Quello del trasporto degli studenti a Scuola è uno dei nodi più stretti della corsa all’autunno per il ritorno in aula dopo il lungo stop causato dalla pandemia di Coronavirus. Un groviglio complicato, reso ostico sia dalla posizione delle Regioni, che pressano sul governo per avere una soluzione rapida mettendo però numerosi paletti, sia dalle opache proposte delle istituzioni. Negli ultimi giorni di vertici e tavoli, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha avanzato numerose strategie – alcune delle quali poco convincenti, come quella dei compagni di classe intesi come congiunti -, ma su quella che potrebbe essere una soluzione realistica si ... Leggi su open.online

ilsussidiario : RT @ilsussidiario: ???La scuola sarà la prima vera emergenza per il #governo #Conte, che ha di fronte altre insidie. Anche #Zingaretti risch… - karypant : RT @sunsetodown: Prego notare: E se un lavoratore fragile è sieronegativo, e poi viene contagiato a #scuola da un alunno la cui mamma infor… - SilviaMaestr_a : RT @sunsetodown: Prego notare: E se un lavoratore fragile è sieronegativo, e poi viene contagiato a #scuola da un alunno la cui mamma infor… - sunsetodown : Prego notare: E se un lavoratore fragile è sieronegativo, e poi viene contagiato a #scuola da un alunno la cui mamm… - Enrico64476966 : RT @MonicaCasaletto: Da un mese vivo al mare di fronte ad una casa di insegnanti, mi capita di ascoltare le telefonate tra loro e colleghi,… -